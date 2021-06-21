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    Muğla’da seyir halindeki araç, alevlere teslim oldu

    Seyir halindeki araçta bir anda başlayan yangın, hızla arabanın tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 21.06.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 17:14
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    Muğla’da seyir halindeki araç, alevlere teslim oldu

    Muğla’nın Milas ilçesi Güllü Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde bir anda yangın çıktı.

    Durumu fark eden sürücü, aracını kenara çekerek kendinin dışarı attı.

    Kendi başına alevleri söndürmeye çalışan sürücü başarılı olamadı.

    Bir anda aracın tamamını saran yangın, aracı metal bir hurda yığınına çevirdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Muğla’da seyir halindeki araç, alevlere teslim oldu VİDEO

    YOLDAN KALDIRILDI

    Bölgeye kimse yaklaştırılmadı.

    10 dakikada hurdaya dönen araç, söndürme çalışmalarının ardından yoldan kaldırıldı.

    Muğla’da seyir halindeki araç, alevlere teslim oldu #1

    Muğla’da seyir halindeki araç, alevlere teslim oldu #2

    Muğla’da seyir halindeki araç, alevlere teslim oldu #3

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