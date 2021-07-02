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    Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı

    Seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 02.07.2021 - 18:18
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 19:06
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    Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde Nihat Polat 48 AS 571 plakalı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı.

    EKİPLER YANGINA KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

    Hemen otomobilden inen Polat, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederken, polis ekipleri ise yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı.

    Yangının söndürüldüğü otomobil, kullanılamaz hale geldi.

    Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı VİDEO


    Muğla da seyir halindeki otomobil yandı #1

    Muğla da seyir halindeki otomobil yandı #2

    Muğla da seyir halindeki otomobil yandı #3

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