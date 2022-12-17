- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Muğla'da seyir halindeyken alev alan araç, kullanılamaz hale geldi
Muğla'da seyir halindeyken alev alan araç, kullanılamaz hale geldi
Bodrum'da seyir halindeki bir otomobil, çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.
- 17.12.2022 - 18:05
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'ndeki Turgut Özal Caddesi üzerinde seyreden 09 AFY 733 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Otomobilden yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı durdurup itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alev topuna dönen otomobile müdahale etti.
Araç kullanılamaz hale geldi
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında demir yığınına dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi.
İHA'nın haberine göre; yapılan incelemede yangının elektrik aksamından çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.