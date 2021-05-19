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    Muğla'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

    Seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiyenin müdahalesine rağmen çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
    • DHA
    • 19.05.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 17:47
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    Muğla'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

    Muğla-Antalya karayolunda bugün saat 14.30 sıralarında, Menteşe ilçesinden Marmaris yönüne giden H.K. yönetimindeki otomobil, motor kısmından alev aldı.

    Otomobili sağa çekip park eden H.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

    ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

    Muğla da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı #1

    Muğla da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı #2

    Muğla da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı #3

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