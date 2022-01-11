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    Muğla'da şiddetini arttıran sağanak yağış taşkınlara sebep oldu

    Muğlada yaşanan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve çadırları su bastı.
    • AA
    • 11.01.2022 - 22:49
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 22:57
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    Muğla'da şiddetini arttıran sağanak yağış taşkınlara sebep oldu

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

    Ortaca Yerbelen mahallesinde bazı ev ve çadırları su bastı.

    BİRÇOK İLÇEDE SU BASKINLAR MEYDANA GELDİ

    Menteşe ilçesinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle de Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisi ve çevre yolundaki bazı tarım alanları su altında kaldı.

    Bazı mahallelerde de yoğun su birikintileri oluştu. Çadırlardaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

    Muğla'da sağanak yağış etkili oldu - Foto Galeri

    Muğla'da şiddetini arttıran sağanak yağış taşkınlara sebep oldu VİDEO


    Muğla da şiddetini arttıran sağanak yağış taşkınlara sebep oldu #1

    Muğla da şiddetini arttıran sağanak yağış taşkınlara sebep oldu #2

    Muğla da şiddetini arttıran sağanak yağış taşkınlara sebep oldu #3

    Muğla da şiddetini arttıran sağanak yağış taşkınlara sebep oldu #4

    Muğla da şiddetini arttıran sağanak yağış taşkınlara sebep oldu #5


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