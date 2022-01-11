Muğla'da şiddetini arttıran sağanak yağış taşkınlara sebep oldu

Muğlada yaşanan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve çadırları su bastı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Ortaca Yerbelen mahallesinde bazı ev ve çadırları su bastı.

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Menteşe ilçesinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle de Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisi ve çevre yolundaki bazı tarım alanları su altında kaldı.

Bazı mahallelerde de yoğun su birikintileri oluştu. Çadırlardaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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