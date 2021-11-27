Haberler

3. Sayfa Haberleri

Muğla'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Marmaris'te etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, 35 metrelik gezi teknesi karaya oturdu. Bazı iş yerlerindeki masa ve sandalyeler ise devrildi.