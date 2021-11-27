Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
704.598
1.76%
BTXN Coin
49.69
11.33%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Muğla'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

    Marmaris'te etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, 35 metrelik gezi teknesi karaya oturdu. Bazı iş yerlerindeki masa ve sandalyeler ise devrildi.
    • İHA
    • 27.11.2021 - 15:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde kötü hava ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

    Çıkan rüzgar nedeniyle “Demir” isimli 35 metrelik gezi teknesi karaya otururken, Yat Limanı, Kordon Caddesi ve Uzunyalı bölgelerinde bulunan iş yerleri hasar gördü.

    Kapalı olan iş yerlerinin masa ve sandalyeleri devrildi. Rüzgarın şiddeti zaman zaman 40 kilometre hıza ulaştı.

    CAN KAYBI YAŞANMADI

    Şiddetli rüzgarla birlikte zaman zaman boyu 4 metreyi bulan dev dalgalar, yürüyüş yollarını su ile doldurdu.

    Kordon boyunca bulunan bazı şehir güvenlik kameralarının kırıldığı görüldü.

    Öğleden sonra şiddetli rüzgar yavaş yavaş etkisini kaybederken, ilçe genelinde can kaybının olmadığı öğrenildi.

    Belediye ekipleri ise şiddetli rüzgar ve yağmur sonrası sahil şeridinde temizlik çalışması başlattı.

    Muğla'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi VİDEO

    Muğla da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi #1

    Muğla da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi #2

    Muğla da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi #3

    Muğla da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi #4

    Muğla da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir