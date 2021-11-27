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Muğla'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
- İHA
- 27.11.2021 - 15:40
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kötü hava ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Çıkan rüzgar nedeniyle “Demir” isimli 35 metrelik gezi teknesi karaya otururken, Yat Limanı, Kordon Caddesi ve Uzunyalı bölgelerinde bulunan iş yerleri hasar gördü.
Kapalı olan iş yerlerinin masa ve sandalyeleri devrildi. Rüzgarın şiddeti zaman zaman 40 kilometre hıza ulaştı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Şiddetli rüzgarla birlikte zaman zaman boyu 4 metreyi bulan dev dalgalar, yürüyüş yollarını su ile doldurdu.
Kordon boyunca bulunan bazı şehir güvenlik kameralarının kırıldığı görüldü.
Öğleden sonra şiddetli rüzgar yavaş yavaş etkisini kaybederken, ilçe genelinde can kaybının olmadığı öğrenildi.
Belediye ekipleri ise şiddetli rüzgar ve yağmur sonrası sahil şeridinde temizlik çalışması başlattı.
Muğla'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi VİDEO