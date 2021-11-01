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    Muğla'da silahlı ihale kavgası: 4 yaralı

    Bodrum ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ihale kavgasında 4 kişi yaralandı.
    • AA
    • 01.11.2021 - 21:22
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 21:31
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    Muğla'da silahlı ihale kavgası: 4 yaralı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski otobüs terminalinde faaliyet gösteren bir kafede, ihale meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kavgaya dönüşen olayda, gruptakilerden bazılarının tabancalarla ateş açması sonucu Vedat C. (45), Sedat C. (52), Hasan K. (32) ve Remzi E. (62) yaralandı.

    Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

    POLİS ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

    Polis, kavganın yaşandığı yerde, şüphelilere ait otomobilin bagajında pompalı tüfek ele geçirdi.

    Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Muğla'da silahlı ihale kavgası: 4 yaralı VİDEO

    Muğla da silahlı ihale kavgası: 4 yaralı #1

    Muğla da silahlı ihale kavgası: 4 yaralı #2

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