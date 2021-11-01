- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Muğla'da silahlı ihale kavgası: 4 yaralı
Muğla'da silahlı ihale kavgası: 4 yaralı
Bodrum ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ihale kavgasında 4 kişi yaralandı.
- AA
- 01.11.2021 - 21:22
- Güncelleme : 01.11.2021 - 21:31
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski otobüs terminalinde faaliyet gösteren bir kafede, ihale meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kavgaya dönüşen olayda, gruptakilerden bazılarının tabancalarla ateş açması sonucu Vedat C. (45), Sedat C. (52), Hasan K. (32) ve Remzi E. (62) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
POLİS ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Polis, kavganın yaşandığı yerde, şüphelilere ait otomobilin bagajında pompalı tüfek ele geçirdi.
Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Muğla'da silahlı ihale kavgası: 4 yaralı VİDEO