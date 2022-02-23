Muğla'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Silahlı kavgada bir kişiyi öldürüp, iki kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli ve eşi, adliyeye sevk edildi.

Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.H. (39) ile Özcan Emreoğlu (44) ve A.E. (42) Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki bir restoran önünde karşılaşmış, B.H'nin silahla ateş ettiği Özcan Emreoğlu ve A.E. ile kurşun isabet eden restoran çalışanı Z.Ç. (53) yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Özcan Emreoğlu hayatını kaybetmişti.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Dün gece yaşanan silahlı kavganın ardından kaçan zanlıların yakalanması için jandarma ekipleri, özel bir ekip oluşturdu.

Soruşturma kapsamında bölgede çalışma başlatan ekipler, güzergahlardaki denetimlerini artırarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

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TABANCAYI MEZARLIĞA ATTILAR

Çalışmada, şüpheli B.H. ve eşi F.H'nin kavganın ardından araçla Akyaka Mahallesi'ndeki mezarlığa geldikleri, buraya olayda kullanılan tabancayı attıktan sonra Menteşe ilçesi Çakmak Mahallesi mevkisinde de aracı sakladıkları belirlendi.

Şüphelilerin, Denizli'ye gitmek için bölgeye çağırdıkları taksiyle Muğla merkeze geldiği, burada araç değiştirdiği tespit edildi.

EŞİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Zanlı ve eşi, kaçmaya çalıştıkları ikinci araçla Kavaklıdere ilçesi Salkım Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından sahte kimlikle yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesine getirildi.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Öte yandan olay anının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, Akyaka Mahallesi'nde bir restoran önünde başlayan kavganın kısa sürede büyümesi ve zanlı ile yaralanan kişilerin kavga ettiği anlar yer alıyor.