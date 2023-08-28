Muğla'da sosyal medya paylaşımı silahlı çatışma getirdi Silahlı çatışma ile ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, şahısların husumetli oldukları kişiyi sosyal medyada gördükten sonra İstanbul'dan Bodrum'a gelip saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtildi.

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İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde araçla otele gelen 3 şahıs, otelin lobisinde bulunan şahıslara ateş açtı.

Lobide bulunanlar silahla karşılık verince silahlı çatışma çıktı.

Oteldekilere saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan Ömer Ataş (28), yaralı olarak bindiği araçta başına bir kurşun daha isabet ederek hayatını kaybetti.

2 kişi yaralandı

Silahlı çatışmada Ardahan B. (22), Yiğitcan B. (22) ve M.A.A. (17) yaralandı.

Yaralılar, kendi imkanları ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer Ataş'ın cenazesi ise, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sosyal medya paylaşımından tespit edildi

Karnından yaralanan ve tedavisi devam eden Ardahan B.'nin arkadaşları ile birlikte 3 gün önce otele tatile geldiği, husumetli olduğu şahısların da sosyal medya paylaşımlarını görüp İstanbul'dan Bodrum'a gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

6 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından jandarma ekiplerince toplam 6 şüpheli gözaltına alınırken, 6 silah ele geçirildi.

Firari bir şahsın da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.