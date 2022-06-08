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    Muğla'da tekneyle gelen ekipler, kaçak binayı yıkmaya başladı

    Muğla'da tekneyle gelen ekipler, kaçak binayı yıkmaya başladı

    Fethiye'deki Şövalye Adası'na tekneyle ulaşan belediye ekipleri, imara aykırı binanın yıkımı için harekete geçti.
    • 08.06.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 15:21
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    Türkiye'de kaçak yapılarla mücade aralıksız devam ediyor...

    Son olarak Muğla'nın Fethiye açıklarında yerleşimi bulunan tek ada olan Şövalye Adası'nda yapılan incelemede, bir binanın kaçak ve ruhsatsız yapıldığı tespit edildi.

    Tekne ile adaya ulaşan belediye ekipleri, tahliye kararı tebliğ edilen binanın yıkımına sabah saatlerinde başladı.

    Birkaç gün sürecek

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve zabıta ekipleri, güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi.

    Balyoz ve hiltiyle gerçekleşen yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.

    Muğla'da tekneyle gelen ekipler, kaçak binayı yıkmaya başladı ViDEO

    Muğla da tekneyle gelen ekipler, kaçak binayı yıkmaya başladı #1

    Muğla da tekneyle gelen ekipler, kaçak binayı yıkmaya başladı #2

    Muğla da tekneyle gelen ekipler, kaçak binayı yıkmaya başladı #3

    Muğla da tekneyle gelen ekipler, kaçak binayı yıkmaya başladı #4

    Muğla da tekneyle gelen ekipler, kaçak binayı yıkmaya başladı #5


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