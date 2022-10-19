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- Muğla'da temizlik ateşi kontrolden çıkınca 10 dönüm küle döndü
Muğla'da temizlik ateşi kontrolden çıkınca 10 dönüm küle döndü
Bodrum'da kontrolden çıkan temizlik ateşi, 10 dönüm alanı yakarken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- 19.10.2022 - 18:23
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıktı.
Yalıkavak Mahallesi’nde bir vatandaş, bahçesinde temizlik ateşi yaktı.
Bir süre sonra büyüyen ateş, makilik ve ağaçlık alana sıçradı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi, bölgeye sevk edildi.
10 dönüm alan yandı
İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çalışması sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında 10 dönüm alan zarar gördü.
İHA'nın haberine göre; yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.