Temizlik yaptığı sırada Girgin, yerde cüzdan fark etti. İçinde para olan cüzdan, sahibine teslim edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan Dursun Girgin, dün sabah Cumhuriyet Mahallesi'nde yerde naylon poşet gördü.

Poşeti temizlik aracının içine atmak için alan Girgin, o sırada yerde içi para dolu bir cüzdanı fark etti.

YERDE CÜZDAN FARK ETTİ

Girgin, yerden aldığı cüzdanı amirine teslim etti. Ekipler, cüzdanın sahibini bulmak için harekete geçti. İçinde yaklaşık bin lira olan cüzdanın üniversite öğrencisi Muhammet Arslan'a ait olduğu belirleyen ekipler, sahibine ulaştırdı.

Girgin'in ayrıca, daha önce de benzer şekilde cüzdan bularak teslim ettiği belirtildi.

Muğla'da temizlik işçisi, para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı ViDEO

"ANONSU DUYUNCA BELEDİYEYE GİTTİM"

Cüzdanın üniversite öğrencisine ulaştırılmasından dolayı memnun olduğunu belirten Dursun Girgin, "Sabah çıktığımız saatte hava oldukça karanlıktı. Büyük bir naylon poşet gördüm. Poşeti almak için gittiğimde cüzdanı fark ettim ve yanıma aldım. Ardından müdürlüğümüze gelerek amirime teslim ettim. Öğrendiğim kadarıyla cüzdan sahibi, genç bir kardeşimizmiş. Cüzdanın sorunsuz şekilde ulaşmasından son derece mutlu oldum." dedi.





"CÜZDANIMI KAYBETTİĞİMİ FARK EDİNCE ENDİŞELENDİM"

Cüzdanı kendisine teslim edilen üniversite öğrencisi Muhammet Arslan da "Cüzdanımı kaybettiğimi fark edince endişelendim. Daha sonra yapılan anonsu duyunca belediyeye gittim ve kısa sürede cüzdanımı bana ulaştırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.