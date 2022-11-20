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    Muğla'da terör operasyonunda 4 tutuklama

    Muğla'nın Yatağan ilçesinde, mermer ocaklarında çalışan ve PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
    • 20.11.2022 - 20:41
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    Muğla'da terör operasyonunda 4 tutuklama

    Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mermer ocaklarında çalışan M.O. ile M.A.'nın PKK/KCK/YPG içerisinde Suriye'de geçmiş dönemde faaliyet gösterdikleri bilgisine ulaştı.

    İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.O. ile M.A., örgüte yardım yataklık ettiği değerlendirilen A.E.E.F., M.E.M., H.O. ve A.A., gözaltına alındı.

    4 şahıs tutuklandı

    DHA'nın aktardığına göre jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O., M.A., H.O. ve A.A. tutuklandı, A.E.E.F. ve M.E.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Muğla da terör operasyonunda 4 tutuklama #1

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