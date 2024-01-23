Muğla'da Tiktok kullandığı için eşini öldüren adamın cezası ağırlaştırılmış müebbet oldu Bıçaklayarak öldürdüğü eşinin cesedini ormana bıraktıktan sonra polislere kayıp ihbarında bulunan adam aylar sonra yakalandı. Katil zanlısı adam ifadesinde eşinin, Tiktok üzerinden video çektiğini, lüks hayat düşkünü olduğunu söyledi.

DHA

Dehşete düşüren cinayetin adresi Muğla'nın Fethiye ilçesi oldu.

Özgür Çet, geçtiğimiz yıl 22 Ağustos'ta polis merkezine giderek eşi Sevim Çet'in evlerinin önünde kırmızı bir araca binerek gittiğini anlatıp kayıp başvurusunda bulundu.

Polis yaptığı hummalı çalışmalardan sonuç alamazken, 23 Ekim'de Fethiye'nin Bozyer Mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanda vatandaşlar ceset bulundu.

Cesedin eşine ait olduğu tespit edildi

Sevim Çet'e ait olduğu belirlenen çürümüş ceset, jandarma ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İncelemeler cesedin bıçaklanarak öldürülen bir kadına ait olduğu belirlendi.

Eşini öldürüp kayıp başvurusunda bulundu

Kayıp başvurusunda bulunan Özgür Çet ve 2 çocuğundan alınan kan ve doku örnekleriyle yapılan DNA testi sonucu cesedin Sevim Çet'e ait olduğu saptandı.

Ekiplerin seferber olduğu çalışmalarda Çet'in eşinin cesedinin bulunduğu Çırpı mevkisinde olduğunu ve bir gün sonra kayıp başvurusunda bulunduğunu tespit etti.

Suçunu itiraf etti

Bunun üzerine Özgür Çet gözaltına alındı. ve 9 saat süren sorgusunda suçunu itiraf etti.

İfadesinde, Sevim Çet'i kendileriyle ilgilenmeyip, 'TikTok' isimli uygulama üzerinden video çektiğini, lüks hayat düşkünü olduğunu ve bu nedenle kavga ettiklerini söyleyen Çet, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturmanın ardından Özgür Çet hakkında, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"Sürekli tartışıyorduk"

Özgür Çet, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Çet’in yanı sıra Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar, babası Mehmet Çakar ve yakınları ile Fethiye'deki kadın dernekleri üyeleri katıldı. Hakkında istenilen cezaya ilişkin savunması sorulan Çet, "Sürekli tartışıyorduk. Ne yaptım ise çocuklarım için yaptım. O yüzden cinayeti bir süre söyleyemedim." dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti, Özgür Çet'i 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Heyet, cezada hiçbir indirim uygulamadı. Duruşmayı izleyen Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyeleri alkışlayarak salondan ayrıldı.

Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar ise “Kızımın kanı yerde kalmadı. Kız çocuğumu öldürdü inşallah kendisi de cezaevinde çürür." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)