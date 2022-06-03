Muğla'da tırın altına giren minibüs parçalandı

Ortaca ilçesinde minibüs, önünde ilerleyen tıra arkadan çarptıktan sonra refüje girerken, kazada minibüs şoförü ağır yaralandı.

Antalya’dan Muğla istikametine giden Metin Seçkin yönetimindeki 07 ARV 281 plakalı minibüs, Ortaca Çevre Yolu’na geldiği sırada önünde ilerleyen ve H.E.yönetimindeki 45 ABA 501 TIR’a büyük bir gürültü ile arkadan çarptı.

Önce tıra, sonra refüje çarptı

Çarpmanın etkisi ile minibüs önce tırın kasasının altına ardından da orta bariyerlere çarparak parçalandı.

Minibüs şoförü ağır yaralandı

İHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, parçalanan minibüste sıkışan şoför Metin Seçkin, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Amirliği ekiplerinin yoğun çabalarının ardından sıkıştığı bölgeden çıkartıldı. Ağır yaralı olan Seçkin ambulans ile hastaneye kaldırılırken, minibüsün Havalimanına yolcu bıraktığı ve tek başına olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle minibüsün parçaları yola savrulurken Muğla-Antalya karayolu bir süre trafiğe kapatıldı ve geçiş Ortaca İlçe Merkezi’nden sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.