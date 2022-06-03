Petrol
117.5
-0.58%
Euro
17.7603
0.35%
Dolar
16.4872
0.20%
Altın
992.19
0.33%
Borsa
2602
0.00%
Bitcoin
507.909
2.77%
BTXN Coin
12.29
-1.12%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 18 C

    Muğla'da tırın altına giren minibüs parçalandı

    Ortaca ilçesinde minibüs, önünde ilerleyen tıra arkadan çarptıktan sonra refüje girerken, kazada minibüs şoförü ağır yaralandı.
    • 03.06.2022 - 03:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da tırın altına giren minibüs parçalandı

    Antalya’dan Muğla istikametine giden Metin Seçkin yönetimindeki 07 ARV 281 plakalı minibüs, Ortaca Çevre Yolu’na geldiği sırada önünde ilerleyen ve H.E.yönetimindeki 45 ABA 501 TIR’a büyük bir gürültü ile arkadan çarptı.

    Önce tıra, sonra refüje çarptı

    Çarpmanın etkisi ile minibüs önce tırın kasasının altına ardından da orta bariyerlere çarparak parçalandı.

    Muğla da tırın altına giren minibüs parçalandı #1

    Minibüs şoförü ağır yaralandı

    İHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, parçalanan minibüste sıkışan şoför Metin Seçkin, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Amirliği ekiplerinin yoğun çabalarının ardından sıkıştığı bölgeden çıkartıldı. Ağır yaralı olan Seçkin ambulans ile hastaneye kaldırılırken, minibüsün Havalimanına yolcu bıraktığı ve tek başına olduğu belirtildi.

    Muğla da tırın altına giren minibüs parçalandı #2

    Kaza nedeniyle minibüsün parçaları yola savrulurken Muğla-Antalya karayolu bir süre trafiğe kapatıldı ve geçiş Ortaca İlçe Merkezi’nden sağlandı.
    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Muğla da tırın altına giren minibüs parçalandı #3

    Muğla da tırın altına giren minibüs parçalandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Berna Laçin, Bebek'teki fiyatlara isyan etti
    Magazin

    Berna Laçin, Bebek'teki fiyatlara isyan etti

    Yumurta sektörüne soruşturma açtı
    Ekonomi

    Yumurta sektörüne soruşturma açtı

    Görüş Bildir