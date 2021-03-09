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    Muğla'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü

    Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 09.03.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 17:08
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    Muğla'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü

    Kaş-Fethiye sahil yolunun Eşen Mahallesi mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile GE 1827 AC plakalı tır çarpıştı.

    5 ÖLÜ

    Kazada otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin cansız bedenleri itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

    Jandarma ve polis trafik ekipleri kaza yerinde incelemelerini sürdürüyor.

    Muğla'da tırla otomobil çarpıştı ViDEO

    Muğla da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü #1Muğla da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü #2

    Muğla da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü #3

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