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- Muğla'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü
Muğla'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü
Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
- AA
- 09.03.2021 - 16:45
- Güncelleme : 09.03.2021 - 17:08
Kaş-Fethiye sahil yolunun Eşen Mahallesi mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile GE 1827 AC plakalı tır çarpıştı.
5 ÖLÜ
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin cansız bedenleri itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Jandarma ve polis trafik ekipleri kaza yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Muğla'da tırla otomobil çarpıştı ViDEO