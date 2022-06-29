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    Muğla'da toprak dolu çuvaldan erkek cesedi çıktı

    Bodrum ilçesinde çi toprak dolu çuvalın içerisinde kimliği belirlenemeyen 1 erkeğe ait ceset bulundu.
    • 29.06.2022 - 07:11
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    Muğla'da toprak dolu çuvaldan erkek cesedi çıktı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi Üniversitesi Caddesi üzerinde yürüyen bir vatandaş, yol kenarından gelen yoğun koku üzerine durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan polis ekiplerince bölgede inceleme yapıldı.

    Toprak dolu çuvaldan erkek cesedi çıktı

    Yapılan çalışmada, içi toprak dolu bir çuval içerisinde 1 erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin tanınmaz halde olduğu öğrenilirken, tahmini 50-55 yaşları arasında yetişkin bir erkeğe ait olduğu belirtildi.

    Muğla da toprak dolu çuvaldan erkek cesedi çıktı #1

    Çuvalın yanında alkol şişeleri bulundu

    DHA'nın aktardığına göre; bölgede geniş çaplı inceleme yapan Olay Yeri inceleme (OYİ) ekipleri çuvalın yanında bulunan alkol şişelerini ve bölgede topladıkları bulguları incelemek üzere delil torbasına aldı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından esrarengiz olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatılırken, bölgedeki güvenlik kameralarının inceleneceği belirtildi.

    Muğla da toprak dolu çuvaldan erkek cesedi çıktı #2

    1 ay önce bırakıldığı tahmin ediliyor

    Cesedin yaklaşık 1 aylık olduğu tahmin edilirken, savcının incelemesinin ardından tanınmaz halde bulunan cansız beden, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.(DHA)

     

    Muğla da toprak dolu çuvaldan erkek cesedi çıktı #3

    Muğla da toprak dolu çuvaldan erkek cesedi çıktı #4

    Muğla da toprak dolu çuvaldan erkek cesedi çıktı #5

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