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    Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı

    Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 26.03.2021 - 00:52
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    Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı

    Muğla’nın Milas ilçesi Halilbey Bulvarı’nda yanında bulunan bir arkadaşı ile yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K.’ye M.B.’nin kontrolünde seyreden 48 KD 800 plakalı motorsiklet çarptı.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Meydana gelen kazada motorsiklet sürücüsü M. B. ve Y.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olayın ardından kazayı yara almadan atlatan ve Y.K.’nın arkadaşı olduğu iddia edilen diğer kişi ile bazı vatandaşlar arasında ise belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Muğla da trafik kazası: 2 yaralı #1

    KAVGAYA TUTUŞTULAR

    Sözlü tartışma daha sonra ise tarafların birbirine saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan Y.K.’nin arkadaşı polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Muğla da trafik kazası: 2 yaralı #2

    Muğla da trafik kazası: 2 yaralı #3

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