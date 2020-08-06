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Muğla'da trafik kazasında 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Muğla'da trafik kazasında 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Çok samimi 2 arkadaş olan Berat Aydın ile Berkant Gürleyen'i ise ölüm bile ayıramadı.