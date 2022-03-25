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    Muğla'da trafik magandası, tartıştığı kadın sürücünün yolunu kesip darbetti

    Bodrum ilçesinde trafik yoğunluğu nedeniyle kavşaktan çıkamayan kadın sürücü, kendisini kornayla taciz eden şahıs tarafından yolu kesildikten sonra boynundan tutulup yere itildi.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 18:25
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    Muğla'da trafik magandası, tartıştığı kadın sürücünün yolunu kesip darbetti

    Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde otomobil sürücüsü, evli ve 2 çocuk annesi muhasebeci Sezin Tekinkaya, trafiğin yoğun oluşu nedeniyle bir süre bulunduğu kavşaktan yola çıkamadı.

    O sırada Sezin Tekinkaya'nın (43) arkasına yanaşan otomobil sürücüsü Mehmet Engin Y., Tekinkaya'nın yola çıkması için kornaya bastı. Tekinkaya'nın aracında yolcu olan oğlu Efe Tekinkaya (18) otomobilin camından kolunu çıkarıp arka arkaya kornaya basan sürücüye tepki gösterdi.

    OTOMOBİLİYLE KADIN SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESTİ

    Yol açılınca Sezin Tekinkaya karşıya geçti ancak sürücü Mehmet Engin Y. otomobiliyle, Tekinkaya'nın aracının önünü kesti. Otomobilden inen taraflar tartıştı. Mehmet Engin Y. ile Efe Tekinkaya arasındaki tartışma arbedeye dönüştü.

    Arbedeyi önlemek isteyen Sezin Tekinkaya, araya girip, Mehmet Engin Y.'nin aracındaki yolcuya çıkan kavgayı engellemesi için seslendi.

    Muğla da trafik magandası, tartıştığı kadın sürücünün yolunu kesip darbetti #1

    KADINI DARBETTİ

    Bu sırada Mehmet Engin Y., Tekinkaya'yı boynundan tutarak yere doğru itti ve sonra otomobiliyle uzaklaştı.

    KALÇA KEMİĞİ KAYDI

    Hastaneye giden Tekinkaya'nın kalça kemiğinin kaydığı, boynunda ve kolunda darp izleri olduğu tespit edildi.

    Muğla'da trafik magandası, tartıştığı kadın sürücünün yolunu kesip darbetti VİDEO

    SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

    Sezin Tekinkaya, Mehmet Engin Y. hakkında polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mehmet Engin Y., savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    Muğla da trafik magandası, tartıştığı kadın sürücünün yolunu kesip darbetti #2

    "TACİZ EDECEK ŞEKİLDE KORNAYA BASTI"

    Olay sırasında darbedileceğini düşünmediğini söyleyen Sezin Tekinkaya, "Oğlumla Küdür tarafına gidecektik. Kavşakta durduk, cadde o saatte işlekti. Sonra bir araç yanımda yer varken arkamda durdu. Sürekli taciz edecek bir şekilde kornaya basmaya başladı. 8-10 kez kornaya bastı ancak ben o an yola çıkamadım. Oğlum camdan kolunu çıkarıp duruma tepki gösterdi.

    "BOYNUMDAN KALDIRIP YERE İTTİ"

    Biz yolun karşısına geçtikten sonra yolumuzu kesti, otomobilini önümüze kırdı. Az daha bu sırada kaza yapıyordum. Otomobilden indik. Oğluma, 'sen o kolu kime kaldırıyorsun?' diye sorup bize hakaret etmeye başladı. Birbirlerine vurmadılar ama aralarında arbede çıktı. Aralarına girdim. Arabanın içinde karısı vardı, o da olanları seyrediyordu. Eşini durdurmasını söyledim. O şahıs boynumdan tuttu, beni yukarı kaldırarak çarpar vaziyette yere itti. Ben öyle bir şey yapacağını tahmin etmiyordum. Birden sırtımın üzerine düştüm, nefessiz kaldım ve belli bir süre yattım.

    "YERE İTTİKTEN SONRA DÖNÜP BAKMADI"

    Yere ittikten sonra bana bir şey olup olmadığına dönüp bir kez bile bakmadı. Polisi arayınca hemen gitti. Eşim geldi, hastaneye gittik. Darp raporu aldık. Kemiğim kaymış. Kişi hakkında şikayetçi olduk." şeklinde konuştu.

    Muğla da trafik magandası, tartıştığı kadın sürücünün yolunu kesip darbetti #3

    Muğla da trafik magandası, tartıştığı kadın sürücünün yolunu kesip darbetti #4

    Muğla da trafik magandası, tartıştığı kadın sürücünün yolunu kesip darbetti #5

    Muğla da trafik magandası, tartıştığı kadın sürücünün yolunu kesip darbetti #6

    Muğla da trafik magandası, tartıştığı kadın sürücünün yolunu kesip darbetti #7

    Muğla da trafik magandası, tartıştığı kadın sürücünün yolunu kesip darbetti #8

    Muğla da trafik magandası, tartıştığı kadın sürücünün yolunu kesip darbetti #9


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