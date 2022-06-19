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    Muğla'da traktörle şarampole yuvarlanan kadın, öldü

    Sürdüğü traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden 22 yaşındaki Kıymet Tozcu, 10 metrelik şarampole yuvarlanarak hayatını kaybetti.
    • 19.06.2022 - 18:10
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    Muğla'da traktörle şarampole yuvarlanan kadın, öldü

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan ikamet eden 22 yaşındaki Kıymet Tozcu, traktörle ot toplamak için ormana gitti.

    Yeniköy Mahallesi'ndeki orman yolundan dönen Tozcu, dönüş yolunda virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Traktörüyle şarampole uçtu

    Kontrolden çıkan traktör, savrularak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

    Muğla da traktörle şarampole yuvarlanan kadın, öldü #1

    Hayatını kaybetti

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde muhasebecilik yaptığı öğrenilen Tozcu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Muğla da traktörle şarampole yuvarlanan kadın, öldü #2

    Soruşturma başlatıldı

    Savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kıymet Tozcu'nun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre; jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Muğla da traktörle şarampole yuvarlanan kadın, öldü #3

    Muğla da traktörle şarampole yuvarlanan kadın, öldü #4

    Muğla da traktörle şarampole yuvarlanan kadın, öldü #5


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