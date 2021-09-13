Kalp krizi geçiren tur otobüsü sürücüsü Aziz Çağlar, direksiyon hakimiyetini kaybedince Cihan D. idaresindeki öğrenci servisi ile çarpıştı. Çağlar olay yerinde yaşamını yitirirken, 49 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesi ile Gölcük Mahallesi arasında, sürücüsü Aziz Çağlar’ın kalp krizi geçirmesi dolayısıyla direksiyon hakimiyetini kaybettiği tur otobüsü, Cihan D.'nin idaresindeki öğrenci servisi ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçiren Aziz Çağlar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

1 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

7 öğrenci, 41 Ukraynalı turist ve 1 şoför olmak üzere toplam 49 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

Yaralılardan 16 yaşındaki öğrenci Polat Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Muğla’da, tur otobüsü öğrenci servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 49 yaralı VİDEO

