Muğla'da tur teknesi ile göçmen kaçakçılığı

Muğla'da tur teknesi ile göçmen kaçakçılığı

Fethiye'den hareket eden gezi teknesi rotasını İtalya’ya çevirince içindeki 127 göçmen ile Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik ekipleri rotası İtalya olan 2000 kişilik bir tur teknesinde düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarını aldı.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi, hareket halindeki özel tekneyi durdurdu.

127 göçmen, 4 kaçakçı yakalandı



İHA'nın haberine göre teknede yapılan aramada, 127 düzensiz göçmen, 4 göçmen kaçakçısı ve ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 7 şahıs yakalandı.

Yakalanan 127 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula ilçesindeki Geri Gönderme merkezine gönderilirken, 4 göçmen kaçakçısı ve ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan toplam 11 kişi hakkında yasal işlemler devam ettiği açıklandı.



