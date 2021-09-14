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    Muğla'da tur teknesinde asker eğlencesi kanlı bitti

    Muğla'da tur teknesinde düzenlenen asker eğlencesince çıkan kavgada denize düşen ve teknenin pervanesinin kafasına zarar verdiği Erdem Acar yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 14.09.2021 - 18:34
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    Muğla'da tur teknesinde asker eğlencesi kanlı bitti

    Dün gece saatlerinde Köyceğiz Gölü'nde meydana gelen olayda, asker eğlencesi için 11 kişi tekne kiraladı.

    ÇIKAN KAVGADA DENİZE DÜŞTÜ

    Alkol alıp, müzik eşliğinde eğlenen grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tekneden bir kişinin düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    TEKNENİN PERVANESİNİN KAFASINA ZARAR VERDİĞİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polis dalgıçları sevk edildi. Bugün öğle saatlerinde süren arama çalışmalarında, kavgada denize düşerek teknenin pervanesinin kafasına zarar verdiği Erdem Acar'ın cesedine ulaşıldı.

    Muğla da tur teknesinde asker eğlencesi kanlı bitti #1

    12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Acar'ın cesedi otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis tekne kaptanı Yiğit S.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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    Muğla da tur teknesinde asker eğlencesi kanlı bitti #4

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