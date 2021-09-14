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- Muğla'da tur teknesinde asker eğlencesi kanlı bitti
Muğla'da tur teknesinde asker eğlencesi kanlı bitti
- DHA
- 14.09.2021 - 18:34
Dün gece saatlerinde Köyceğiz Gölü'nde meydana gelen olayda, asker eğlencesi için 11 kişi tekne kiraladı.
ÇIKAN KAVGADA DENİZE DÜŞTÜ
Alkol alıp, müzik eşliğinde eğlenen grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tekneden bir kişinin düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
TEKNENİN PERVANESİNİN KAFASINA ZARAR VERDİĞİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polis dalgıçları sevk edildi. Bugün öğle saatlerinde süren arama çalışmalarında, kavgada denize düşerek teknenin pervanesinin kafasına zarar verdiği Erdem Acar'ın cesedine ulaşıldı.
12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Acar'ın cesedi otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis tekne kaptanı Yiğit S.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.