Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
360.906
-1.84%
BTXN Coin
11.30
0.62%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Muğla'da turist, doğa yürüyüşünde kayboldu

    Fethiye'de yürüyüşe gittiği ormanda kaybolan İngiliz turist Enfani Ghettani, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince bulundu.
    • 01.10.2022 - 20:51
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 20:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da turist, doğa yürüyüşünde kayboldu

    İngiltere'den Fethiye ilçesine tatile gelen Enfani Ghettani (34), Deve Plajı mevkinde bugün saat 14.00 sıralarında yürüyüşe çıktı.

    Bir süre sonra bölgede kaybolan turist, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

    1 saatlik çalışmayla bulundu

    Enfani Ghettani, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen JAK Timi tarafından 1 saatlik çalışmayla bulundu.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde durumu iyi olduğu belirlenen Ghettani, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

    DHA'nın haberine göre; İngiliz turist konakladığı oteline bırakıldı.

    Muğla da turist, doğa yürüyüşünde kayboldu #1


    Ampute Futbol Milli Takımı, turnuvaya galibiyetle başladı
    Futbol

    Ampute Futbol Milli Takımı, turnuvaya galibiyetle başladı

    Adıyaman'da silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın
    3. Sayfa

    Adıyaman'da silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir