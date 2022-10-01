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- Muğla'da turist, doğa yürüyüşünde kayboldu
Muğla'da turist, doğa yürüyüşünde kayboldu
Fethiye'de yürüyüşe gittiği ormanda kaybolan İngiliz turist Enfani Ghettani, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince bulundu.
- 01.10.2022 - 20:51
- Güncelleme : 01.10.2022 - 20:52
İngiltere'den Fethiye ilçesine tatile gelen Enfani Ghettani (34), Deve Plajı mevkinde bugün saat 14.00 sıralarında yürüyüşe çıktı.
Bir süre sonra bölgede kaybolan turist, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
1 saatlik çalışmayla bulundu
Enfani Ghettani, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen JAK Timi tarafından 1 saatlik çalışmayla bulundu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde durumu iyi olduğu belirlenen Ghettani, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
DHA'nın haberine göre; İngiliz turist konakladığı oteline bırakıldı.