Muğla'da turist, doğa yürüyüşünde kayboldu

Fethiye'de yürüyüşe gittiği ormanda kaybolan İngiliz turist Enfani Ghettani, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince bulundu.

İngiltere'den Fethiye ilçesine tatile gelen Enfani Ghettani (34), Deve Plajı mevkinde bugün saat 14.00 sıralarında yürüyüşe çıktı.

Bir süre sonra bölgede kaybolan turist, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

1 saatlik çalışmayla bulundu

Enfani Ghettani, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen JAK Timi tarafından 1 saatlik çalışmayla bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde durumu iyi olduğu belirlenen Ghettani, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

DHA'nın haberine göre; İngiliz turist konakladığı oteline bırakıldı.