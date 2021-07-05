Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Marmaris ilçesinde, ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri durdurdukları bir araç ve evde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.