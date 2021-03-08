Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucular ve tabanca ele geçirildi. Operasyonun ardından 5 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Yapılan uyuşturucu operasyonlarında ikişer paket halinde metamfetamin ve kokain, 725 gram esrar, bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 30’dan fazla fişek ele geçirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı grup amirliklerince diğer ilçelerde yapılan toplam 58 operasyonda ise 1 kilo 691 gr. metamfetamin, 43 adet a4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde, 1 gram bonzai, 15,91 gram eroin, 13,79 gram kokain, 16 kök kenevir bitkisi, 9,17 gram skunk, 1 adet ekstasy, 4 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet hassas terazi, suçtan elde edilen 100 dolar ve 3 bin 95 TL para ve kenevir yetiştirmek için kullanılan ışıklandırma sistemi ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında 15 şahsa uyuşturucu ticareti yapmak suçundan, 57 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 3 şahsa uyuşturucu maddelerin murakabesi uçundan işlem yapılırken 5 şahıs tutuklandı, 7 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. bir şahsın ise gözaltında olduğu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.