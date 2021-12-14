Euro
16.0309
2.65%
Dolar
14.1977
2.64%
Altın
815.11
2.55%
Borsa
2.102
0%
Bitcoin
679.869
-3.19%
BTXN Coin
40.01
2.32%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Muğla'da uyuşturucuyla yakalanan çift gözaltına alındı

    Polisin durdurduğu otomobilde 1 kilo 510 gram uyuşturucu ele geçirildi. Arabadaki 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da uyuşturucuyla yakalanan çift gözaltına alındı

    Muğla'nın Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

    Bir süre takip edilen araç ilçe girişinde durdurulup, arama yapıldı.

    Otomobile yapılan aramada, 1 kilo 510 gram metamfetamin ele geçirildi.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Otomobil sürücüsü Y.G. ile eşi A.G. gözaltına alındı.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G. tutuklandı, eşi A.G. ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Muğla da uyuşturucuyla yakalanan çift gözaltına alındı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir