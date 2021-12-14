Muğla'da uyuşturucuyla yakalanan çift gözaltına alındı

Polisin durdurduğu otomobilde 1 kilo 510 gram uyuşturucu ele geçirildi. Arabadaki 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre takip edilen araç ilçe girişinde durdurulup, arama yapıldı.

Otomobile yapılan aramada, 1 kilo 510 gram metamfetamin ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü Y.G. ile eşi A.G. gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G. tutuklandı, eşi A.G. ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.