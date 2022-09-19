Muğla'da uzman çavuşa iftira atan doktorun iddianamesinden yeni detaylar

Uzman çavuşun saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olan fakat ortaya çıkan görüntülerle iftira attığı belirlenen doktorun, FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olduğu kanaatine varıldı.

Muğla’nın Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ali Aladağlı (32), 14 Mart'ta, saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı.

Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti.

Darp raporu aldı

Dr. Tarımer, tartışmada Aladağlı tarafından darbedildiğini ileri sürdü.

Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını öne süren Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı'dan şikayetçi oldu.

Aynı şekilde darp raporu alan Ali Aladağlı, daha sonra apandisit teşhisi konularak ameliyat edildi.

“Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı”

Doktor Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını şöyle anlattı:

“Hasta, apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı.”

Sağlık çalışanları alkışlarla protesto etti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş Ali Aladağlı, sağlık çalışanlarının, “Sen şiddette bulundun, darbettin, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz” sloganları arasında alkışla protesto edildi.

Ekip aracına bindirilen Aladağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

Muğla'da darbedildiğini öne süren doktorun görüntüleri ViDEO

Polis merkezinde rahatsızlandı

Gözaltına alınan Uzman Çavuş Ali Aladağlı, polis merkezinde yeniden rahatsızlandı.

İfadesi alınamayan Aladağlı, apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen Aladağlı, yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne getirildi.

"Asıl mağdur benim, linç edildim"

İfadesinde Aladağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, “Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim.” dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aladağlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, tedbiren açığa alınan Aladağlı hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Görüntüler ortaya çıktı

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen Uzman Çavuş Aladağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı.

Görüntülerin ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı.

Göreve iade edildi

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Uzman Çavuş Aladağlı, Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tedbiren açığa alınan Aladağlı ise görevine iade edildi.

İdari soruşturma

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin, olayla ilgili idari soruşturması tamamlandı.

Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında hastanedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi, alkışlı protesto gösterisine katılanlar belirlendi.

İlk olarak protesto gösterisine doktorların da arasında yer aldığı 25 kişinin katıldığı belirtildi.

Genişletilen soruşturma kapsamında sayı 85'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 1 müfettiş, protesto gösterisine katılanların ifadelerini almaya başladı.

FETÖ soruşturmasında açığa alındı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen olayla ilgili soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'e üye olduğu ileri sürülen Dr. Tahir Tarımer'i, Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alınmasına karar verilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı da memurluktan ihraç etti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tarımer hakkında hazırlanan ve 10 yılla kadar hapis cezası istenilen iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Sohbet toplantılarına katıldı

İddianamede, şüphelinin 2011 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandıktan sonra örgütle irtibatlı yurt ve evlerde kaldığı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin örgütsel sorumluluğunu üstlenen M.G. ile yoğun şekilde irtibat kurduğu, bu kişi tarafından organize edilen örgütsel mahiyetteki geziye ve sohbet toplantılarına iştirak ettiği anlatıldı.

Hesap bile açtırdı

İddianamede, 2016 yılına kadar örgüt ile iltisakı olan tıp öğrencilerine ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanan okulu bitirmiş öğrencilere çalışma ortamlarını ayarlama, ihtiyaçlarını giderme, sohbetlerini yapma gibi örgütsel görevleri olan S.C.'ye 4 Şubat 2016 tarihinde ilgilenilmesi amacıyla Dr. Tahir Tarımer'in isminin bildirildiği, örgüt liderinin Bank Asya'ya destek olunması talimatının ardından hesap açtırdığı ifade edildi.

‘Örgütün hiyerarşik yapısına dahil oldu’

Tarımer'in adına kayıtlı iki GSM hattını, örgütün jandarma mahrem yapılanmasında görev yapan iki kişiye verdiğinin anlatıldığı iddianamede, bu kişiler tarafından hatların operasyonel hat olarak kullanıldığına ilişkin temin edilen deliller dikkate alındığında şüphelinin sempati ve iltisak boyutunu aşarak, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.