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    Muğla'da vinç operatörünün mermer altında can verdiği anlar kamerada

    Bodrum ilçesinde incelediği mermer tabletlerin altında kalan vinç operatörü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç anlar ise kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 15:25
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    Muğla'da vinç operatörünün mermer altında can verdiği anlar kamerada

    Bodrum'un Akçaalan Mahallesi'ndeki vinç operatörü Mehmet Küçükbaş, incelediği mermer tabletlerin kayması sonucu tonlarca yükün altında kaldı.

    112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirilirken, operatörün arkadaşları da yardıma koştu. Küçükbaş, vinç yardımıyla mermerlerin altından çıkarıldı.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

    İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Küçükbaş, kurtarılamadı.

    Küçükbaş'ın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma da soruşturma başlattı.

    Muğla'da vinç operatörünün mermer altında can verdiği anlar kamerada VİDEO

    FECİ KAZA ANI KAMERADA

    Öte yandan vinç operatörü Mehmet Küçükbaş'ın hayatını kaybettiği, tonlarca mermerin altında kaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Görüntülerde; yerdeki mermerlerin yanında işlem yaptığı sırada tabletlerin Küçükbaş'ın üzerine devrildiği ve çevredekilerin de panikle mermerlerin altından kurtarmaya çalıştıkları anlar yer aldı.

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    Muğla da vinç operatörünün mermer altında can verdiği anlar kamerada #3

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    Muğla da vinç operatörünün mermer altında can verdiği anlar kamerada #6

    Muğla da vinç operatörünün mermer altında can verdiği anlar kamerada #7

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