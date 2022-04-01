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- Muğla'da vinç operatörünün mermer altında can verdiği anlar kamerada
Muğla'da vinç operatörünün mermer altında can verdiği anlar kamerada
- DHA
- 01.04.2022 - 14:53
- Güncelleme : 01.04.2022 - 15:25
Bodrum'un Akçaalan Mahallesi'ndeki vinç operatörü Mehmet Küçükbaş, incelediği mermer tabletlerin kayması sonucu tonlarca yükün altında kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirilirken, operatörün arkadaşları da yardıma koştu. Küçükbaş, vinç yardımıyla mermerlerin altından çıkarıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Küçükbaş, kurtarılamadı.
Küçükbaş'ın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma da soruşturma başlattı.
Muğla'da vinç operatörünün mermer altında can verdiği anlar kamerada VİDEO
FECİ KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan vinç operatörü Mehmet Küçükbaş'ın hayatını kaybettiği, tonlarca mermerin altında kaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde; yerdeki mermerlerin yanında işlem yaptığı sırada tabletlerin Küçükbaş'ın üzerine devrildiği ve çevredekilerin de panikle mermerlerin altından kurtarmaya çalıştıkları anlar yer aldı.