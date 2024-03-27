Muğla'da yaban domuzu zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı Muğla Bodrum'da aniden yola fırlayan yaban domuzu nedeniyle 3 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

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İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'nde önüne çıkan domuzu gören kamyonetin şoförü ani fren yaparak domuza çarptı.

Arkadan gelen kamyonun aniden yavaşlamasıyla birlikte aynı istikamette giden motosiklet de kamyona çarparak sürüklendi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 yaralı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fulya Ç. ve arkasındaki yolcu Selamet T., Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Telef olan domuz yoldan kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)