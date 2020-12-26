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- Muğla'da yağmur sonrası çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu
Muğla'da yağmur sonrası çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yağmurun ardından çıkan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Deniz üzerinde görülen gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.
- İHA
- 26.12.2020 - 18:51
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralıklarla yağan yağmur sonrasından çıkan gökkuşağı Bodrum’u aydınlattı.
Mavi denizle buluşan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları çekti.
YAĞMUR SONRASI KARTPOSTALLIK MANZARA
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin önünden gökkuşağını çeken vatandaşlar gördükleri manzara karşısından şok oldu.
Paket servisçileri ise yollarda durarak gökkuşağının fotoğraflarını çekti.