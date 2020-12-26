Euro
9.242
-0.01%
Dolar
7.5863
0.32%
Altın
458.65
0.28%
Borsa
1.426
0%
Bitcoin
196.000
7.40%
EXEN Coin
10.76
-0.73%
15ºC
İstanbul
Puslu bulutlar 15 C

    Muğla'da yağmur sonrası çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde yağmurun ardından çıkan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Deniz üzerinde görülen gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.
    • İHA
    • 26.12.2020 - 18:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da yağmur sonrası çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralıklarla yağan yağmur sonrasından çıkan gökkuşağı Bodrum’u aydınlattı.

    Mavi denizle buluşan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları çekti.

    YAĞMUR SONRASI KARTPOSTALLIK MANZARA

    Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin önünden gökkuşağını çeken vatandaşlar gördükleri manzara karşısından şok oldu.

    Paket servisçileri ise yollarda durarak gökkuşağının fotoğraflarını çekti.

    Muğla da yağmur sonrası çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu #1

    Muğla da yağmur sonrası çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu #2

    Muğla da yağmur sonrası çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu #3

    Muğla da yağmur sonrası çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir