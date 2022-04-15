Muğla’da yakalanan uyuşturucu kaçakçısı: Kimliğim nasıl tespit edildi anlayamadım

Polislerin dikkatiyle yakalanan ‘Baron’ lakaplı uyuşturucu kaçakçısı ifadesinde, “Profesyonel sahte kimliğe rağmen gerçek kimliğim nasıl tespit edildi inanın bunu anlayamadım” dedi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi'ndeki Koca Mehmet Parkı'nda çiçeklerin bakımını yapan Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Ali Eren, içi döviz ve TL dolu çanta buldu.

Durumu amirlerine bildirince, yetkililerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 12 bin 400 dolar ve 2 bin 400 TL’nin bulunduğu çantayı tutanakla teslim alan ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek çantanın Miran Othaman isimli kişiye ait olduğunu tespit etti.

Belediye işçisine 400 dolar bıraktı DHA’nın haberine göre; Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek çantasını teslim alan Othaman, Ali Eren'e ulaştırılması için polislere 400 dolar ödül verdi.

Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı

Çantayı aldığı sırada şüpheli tavırlar sergileyen Miran Othaman, takibe alındı. Geniş kapsamlı soruşturmada, sahte kimlik kullandığı belirlenen kişinin, Interpol tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aranan 'Baron' lakaplı içi döviz dolu parkta unutan Irak uyruklu Rawa Majid (36) olduğu belirlendi.

Ele geçirilenler Majid, İçmeler Mahallesi'ndeki villaya düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek ile 21 mermi ele geçirildi.

Majid'in bir ay önce Türkiye'ye geldiği belirtildi.

“Çantamı teslim aldıktan sonra yakalanacağım aklımın ucuna gelmedi”

Gözaltına alınan Rawa Majid, polisteki ifadesinde şu sözleri kullandı:

“Türkiye'ye tatile geldim. Bodrum'da tatil yaptıktan sonra Marmaris'e gelerek villa kiraladım. Yürüyüş yaptıktan sonra dinlenmek için banka oturdum. Bir anlık dalgınlığım nedeniyle çantamı unuttum. Çantamı teslim aldıktan sonra yakalanacağım aklımın ucuna gelmedi. Benden şüphe duyulmaması için kendimi armatör olarak tanıttım.

“Profesyonel sahte kimliğe rağmen gerçek kimliğim nasıl tespit edildi anlayamadım”

Belediye işçisine teslim edilmek üzere polislere 400 dolar ödül verdim. Profesyonel olarak hazırlattığım sahte kimliğe rağmen gerçek kimliğim nasıl tespit edildi inanın bunu anlayamadım.”

Uyuşturucu kaçakçısı olduğu nedeniyle çevresindekilerin kendisine 'Baron' lakabı taktığı öğrenilen Majid, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.