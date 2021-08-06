Euro
10.1455
0.38%
Dolar
8.5871
0.79%
Altın
496.85
0.54%
Borsa
1.432
0.03%
Bitcoin
345.393
7.02%
EXEN Coin
23.70
0.89%
34ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 34 C
    Muğla’da yanan ormanlık bölge havadan görüntülendi

    Muğla’da yanan ormanlık bölge havadan görüntülendi

    Kavaklıdere’ye bağlı ormanlık alanda çıkan yangının kontrol alınmasının ardından bölgedeki son durum havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 11:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Muğla’da etkili olan orman yangınları ile mücadele hem havadan hem karadan müdahalelerle devam ediyor.

    Kavaklıdere ilçesinde bulunan orman yangınlarının kısmi olarak kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki son durum gün ışığı ile ortaya çıktı.

    Alevlerin bölgede meydana getirdiği tahribat havadan görüntülendi.

    ACI TABLOYU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

    Ortaya çıkan manzara, acı tabloyu gözler önüne serdi.

    Görüntülerde, gün boyu devam yangınlar nedeni ile bölgedeki bitki örtüsünün yandığı görüldü.

    Yanan ağaçlar ve yok olan yeşil doğa, yangından kalan küller ile siyaha büründü.

    Muğla’da yanan ormanlık bölge havadan görüntülendi VİDEO

    Muğla’da yanan ormanlık bölge havadan görüntülendi #1

    Muğla’da yanan ormanlık bölge havadan görüntülendi #2

    Muğla’da yanan ormanlık bölge havadan görüntülendi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir