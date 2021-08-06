Kavaklıdere’ye bağlı ormanlık alanda çıkan yangının kontrol alınmasının ardından bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

Muğla’da etkili olan orman yangınları ile mücadele hem havadan hem karadan müdahalelerle devam ediyor.

Kavaklıdere ilçesinde bulunan orman yangınlarının kısmi olarak kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki son durum gün ışığı ile ortaya çıktı.

Alevlerin bölgede meydana getirdiği tahribat havadan görüntülendi.

ACI TABLOYU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Ortaya çıkan manzara, acı tabloyu gözler önüne serdi.

Görüntülerde, gün boyu devam yangınlar nedeni ile bölgedeki bitki örtüsünün yandığı görüldü.

Yanan ağaçlar ve yok olan yeşil doğa, yangından kalan küller ile siyaha büründü.

Muğla’da yanan ormanlık bölge havadan görüntülendi VİDEO

