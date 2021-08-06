Euro
10.1557
0.48%
Dolar
8.628
1.27%
Altın
488.24
-1.2%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
356.111
8.64%
EXEN Coin
23.77
1.53%
31ºC
İstanbul
Bulutlu 31 C

    Muğla'da yanan otomobil hurdaya döndü

    Seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevler ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın anı ve sonrası ise çekilen görüntülere yansıdı.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da yanan otomobil hurdaya döndü

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir neden dolayı yangın çıktı.

    Dumanı fark eden sürücü aracından inip yangını söndürmek istedi ancak başarılı olamadı.

    ALEVLER AĞAÇLIK ALANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

    Hızla büyüyen alevler, otomobili tamamen sardı. Alev topuna dönen otomobile Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

    Alevler, yolun kenarındaki ev ve ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

    Ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrası otomobilin metal yığınına dönüştüğü görüldü.

    Muğla da yanan otomobil hurdaya döndü #1

    Muğla da yanan otomobil hurdaya döndü #2

    Muğla da yanan otomobil hurdaya döndü #3

    Muğla da yanan otomobil hurdaya döndü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir