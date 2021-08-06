Muğla'da yanan otomobil hurdaya döndü

Seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevler ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın anı ve sonrası ise çekilen görüntülere yansıdı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir neden dolayı yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü aracından inip yangını söndürmek istedi ancak başarılı olamadı.

ALEVLER AĞAÇLIK ALANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Hızla büyüyen alevler, otomobili tamamen sardı. Alev topuna dönen otomobile Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Alevler, yolun kenarındaki ev ve ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrası otomobilin metal yığınına dönüştüğü görüldü.