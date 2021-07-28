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- Muğla’da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Muğla’da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halinde olan Akın Dinlenmiş idaresindeki otomobil hararet yaptı. Motor bölümünden dumanlar yükselen otomobil, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 28.07.2021 - 16:17
- Güncelleme : 28.07.2021 - 16:24
Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Yeni Şehir Mezarlığı mevkisinden Aydın istikametine seyir halinde olan Akın Dinlenmiş yönetimindeki otomobil hararet yaptı.
Otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü Dinlemiş, otomobili durdurarak Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye Menteşe İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri ile trafik ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Otomobilin motor bölümü ve iç kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Muğla’da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi VİDEO