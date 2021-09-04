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    Muğla'da yanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

    Fethiye ilçesinde denizde yanmakta olan teknede bulunan 4 kişi kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 17:49
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    Muğla'da yanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

    Muğla'nın Göcek Dış Göbün Koyu mevkiinde yanmakta olan bir tekneden yardım çağrısında bulunuldu.

    İçinde 4 kişi bulunan 24 metre boyundaki teknedeki yangın, KIYEM-5 botu tarafından söndürülüp yedeklenerek Göcek Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.

    4 KİŞİ KURTARILDI

    Teknedeki 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Muğla da yanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı #1

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