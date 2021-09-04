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- Muğla'da yanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Muğla'da yanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Fethiye ilçesinde denizde yanmakta olan teknede bulunan 4 kişi kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 04.09.2021 - 17:49
Muğla'nın Göcek Dış Göbün Koyu mevkiinde yanmakta olan bir tekneden yardım çağrısında bulunuldu.
İçinde 4 kişi bulunan 24 metre boyundaki teknedeki yangın, KIYEM-5 botu tarafından söndürülüp yedeklenerek Göcek Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.
4 KİŞİ KURTARILDI
Teknedeki 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.