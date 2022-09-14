Muğla'da yangın: Polis ve asker mücadele etti

Muğla'da yangın: Polis ve asker mücadele etti

Ula ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına polis ve askerler koştu. El birliğiyle mücadelenin verildiği yangın söndürüldü.

Muğla’nın Ula ilçesi Kozlukuyu mevkiindeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyen alevler yerleşim yerlerini tehdit ederken, bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Ekipler gece boyunca alevlere müdahale etti.

Yangın, sabah söndürüldü

Sabah saatlerinde hava araçlarının da devreye girmesi ile yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Polis ve asker mücadele verdi

İHA'nın haberine göre, polis ve asker omuz omuza verdi, alevlere müdahale etti. Yangının duyulmasının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 10 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve personelleri bölgeye gönderildi. TOMA’lar alevlere su sıkarak mücadeleye destek verdi.

Askeri iş makineleri soğutma çalışmasını yürüttü

Bir diğer yandan, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’na bağlı iş makineleri, yangın söndürme araçları ve personeller bölgeye gelerek söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı.

Askerlerin ve polislerin gösterdiği mücadele yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı.