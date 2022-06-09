Muğla'da yaşayan ABD'linin evinden kilolarca esrar çıktı

Kenevir yetiştirdiği öğrenilen ABD vatandaşının evine baskın yapıldı. Yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan ABD uyruklu Andrew Brian Atwood'un, yaşadığı villada Hint keneviri yetiştirip uyuşturucu madde ürettiği bilgisine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte villaya şafak operasyonu yaptı.

Yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunudu

Operasyonda 5 kilo 450 gram kubar esrar, 186 kök Hint keneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 280 lira, 20 İskoç sterlini, 20 İngiliz sterlini, 120 euro ve 15 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan ABD vatandaşı Andrew Brian Atwood’un işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



