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    Muğla’da yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı

    Telefonla aradığı yaşlı kadını kendisini 'polis' olarak tanıtıp, FETÖ yalanıyla 1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını alıp dolandıran zanlı Aydın'da yakalanıp, tutuklandı. Altınlar ise bulunamadı.
    • 18.09.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 16:40
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    Muğla’da yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan B.K. (70) adlı yaşlı kadını, 16 Eylül'de telefonla arayan Murat Baydilli (50), kendini polis olarak tanıttı.

    Baydilli, “Kimlik bilgilerin ele geçirilerek soygunda kullanıldı. Adına şüpheli banka ve tapu işlemleri yapıldı. Evinde arama yapılacak. Ziynet eşyası bulursak bunları FETÖ'den almış olduğun ortaya çıkacak. Bize teslim etmen gerekiyor. Operasyondan sonra bunları sana teslim edeceğiz.” dedi.

    1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını teslim etti

    Kendisini arayan kişiye inanan B.K., evde tuttuğu 1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını kapının önüne gelen tanımadığı kişiye teslim etti.

    Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan B.K., Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne başvurarak şikayette bulundu.

    Muğla’da yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı #1

    Dolandırıcı yakalandı

    Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevrede yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin Murat Baydilli olduğunu belirledi.

    Aydın'ın Didim ilçesinde olduğu tespit edilen Baydilli, düzenlenen operasyonla yakalanarak Muğla'ya getirildi.

    Muğla’da yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı #2

    Altınlar bulunamadı

    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Baydilli tutuklanırken, ziynet eşyaları ise bulunamadı.

    DHA’nın haberine göre polis, B.K.'nın ziynet eşyalarını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.


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