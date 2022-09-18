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Muğla’da yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı

Muğla’da yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı

Telefonla aradığı yaşlı kadını kendisini 'polis' olarak tanıtıp, FETÖ yalanıyla 1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını alıp dolandıran zanlı Aydın'da yakalanıp, tutuklandı. Altınlar ise bulunamadı.