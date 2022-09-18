- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Muğla’da yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Muğla’da yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
- 18.09.2022 - 16:31
- Güncelleme : 18.09.2022 - 16:40
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan B.K. (70) adlı yaşlı kadını, 16 Eylül'de telefonla arayan Murat Baydilli (50), kendini polis olarak tanıttı.
Baydilli, “Kimlik bilgilerin ele geçirilerek soygunda kullanıldı. Adına şüpheli banka ve tapu işlemleri yapıldı. Evinde arama yapılacak. Ziynet eşyası bulursak bunları FETÖ'den almış olduğun ortaya çıkacak. Bize teslim etmen gerekiyor. Operasyondan sonra bunları sana teslim edeceğiz.” dedi.
1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını teslim etti
Kendisini arayan kişiye inanan B.K., evde tuttuğu 1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını kapının önüne gelen tanımadığı kişiye teslim etti.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan B.K., Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne başvurarak şikayette bulundu.
Dolandırıcı yakalandı
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevrede yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin Murat Baydilli olduğunu belirledi.
Aydın'ın Didim ilçesinde olduğu tespit edilen Baydilli, düzenlenen operasyonla yakalanarak Muğla'ya getirildi.
Altınlar bulunamadı
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Baydilli tutuklanırken, ziynet eşyaları ise bulunamadı.
DHA’nın haberine göre polis, B.K.'nın ziynet eşyalarını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.