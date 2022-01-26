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    Muğla'da yatağında ölü bulunan Gamze’nin anne ve babası gözaltında

    Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası gözaltına alındı.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 06:03
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    Muğla'da yatağında ölü bulunan Gamze’nin anne ve babası gözaltında

    Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

    BOYNUNDA KIZARIKLIK TESPİT EDİLDİ

    Yardım istenmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Herhangi bir hastalığı olmayan genç kızın boynunda kızarıklık olduğu bildirildi. Gamze’nin cesedi ölüm sebebinin kesin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Muğla da yatağında ölü bulunan Gamze’nin anne ve babası gözaltında #1

    ANNE VE BABA GÖZALTINDA

    Gamze Sakallıoğlu’nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri Gamze’nin babası M.H.S. ile annesi T.S.’yi gözaltına aldı.

    Anne ve babanın ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Muğla da yatağında ölü bulunan Gamze’nin anne ve babası gözaltında #2

    Muğla da yatağında ölü bulunan Gamze’nin anne ve babası gözaltında #3


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