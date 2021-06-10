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    Muğla’da yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı

    Karşıya geçmekte olan yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü kontrolü kaybetti. Araç, taklalar attıktan sonra durabildi.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 18:17
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    Muğla’da yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde Turgutreis istikametine seyreden bir otomobil, Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde karşıya geçen yayaya çarpmamak için ani manevra yaptı.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıktı.

    Araç taklalar attıktan sonra yolun sağ şeridinde 4 teker üzerinde durdu.

    YAYA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Kaza anında kaldırımda yürüyen başka bir vatandaş da taklalar ata ata gelen otomobili görünce kaçmaya başladı.

    Karşıya geçmeye çalışan yaya ölümden döndü.

    Muğla’da yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı VİDEO

    Muğla’da yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı #1

    HAFİF YARALANDI

    Otomobil sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

    Sürücü kazanın şokundan bir süre çıkamadı.

    Çevredeki vatandaşlar koşarak kaza yerine geldi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Otomobilin yayaya çarpmamak için manevra yapıp taklalar attığı anlar ve o esnada kaldırımda yürüyen yayanın üzerine gelen otomobilden kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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