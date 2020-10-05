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    Muğla'da yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

    Muğla'nın Dalaman ilçesinde, boş arsadaki inşaat malzemelerinin üzerine bırakılan çantada yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
    • AA
    • 05.10.2020 - 14:20
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    Muğla'da yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

    Muğla'nın Dalaman ilçesi Merkez Mahallesi Damla Sokak'taki inşaatta çalışan işçilerden biri, duvar kalıplarını almaya gittiğinde malzemelerin üzerinde bir çanta olduğunu fark etti.

    Çantayı açtığında hareketsiz duran bebekle karşılaşan işçi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    1 GÜNLÜK BEBEK

    112 Acil Servis ekibi, bir günlük olduğu tahmin edilen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bebeğin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını araştıran polis ekipleri, bebek cesedini bırakan kişi ya da kişileri bulmaya çalışıyor.

    Muğla'da yeni doğmuş bebek cesedi bulundu ViDEO

    Muğla da yeni doğmuş bebek cesedi bulundu #1

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