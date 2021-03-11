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    Muğla'da, yolcu otobüsünde börek arasında uyuşturucu ele geçirildi

    Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, uyuşturucuyu çantasındaki böreğin arasına gizleyen kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 11.03.2021 - 20:57
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    Muğla'da, yolcu otobüsünde börek arasında uyuşturucu ele geçirildi

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menteşe Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Gülağzı mevkisindeki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

    Aramada kokuya duyarlı dedektör köpek, yolculardan T.Y'nin çantasına tepki verdi.

    BÖREK ARASINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

    Bunun üzerine çantada yapılan aramada, poşet içinde 64 uyuşturucu hap ile böreğin arasına gizlenmiş 80 gram esrar ele geçirildi.

    Şüpheli ise gözaltına alındı.

    Muğla da, yolcu otobüsünde börek arasında uyuşturucu ele geçirildi #1

    Muğla da, yolcu otobüsünde börek arasında uyuşturucu ele geçirildi #2

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