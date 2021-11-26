Muğla'da yolda yürürken husumetlisi tarafından vuruldu

Yol kenarında telefonla konuşurken vurulan Samet Demir'in ölümüyle ilgili gözaltı sayısı, 6'ya yükseldi. Gözaltına alınan Ş.K., "Önceden aramızda husumet vardı. Bundan dolayı Samet'i öldürdüm" dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'nde bulunan Samet Demir, telefonla konuşuyordu.

Yol kenarında telefonla konuşan Demir, tabancayla göğsünden ve bacaklarından vuruldu.

Gece 23:30 sularında yaşanan olayı gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

VURULAN GENÇ KURTARILAMADI

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, olay sonrası Ş.K.'yi gözaltına aldı.

HUSUMETLİ KURBANI OLDU

Ş.K.'nin, polis ekiplerine, "Önceden aramızda husumet vardı. Bundan dolayı Samet'i öldürdüm" dediği belirtildi.

Olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Ş.K.'nin kız arkadaşı Ö.A. ile birlikte Y.İ., kardeşi İ.İ., R.Ş. ve Ö.İ. de gözaltına alındı.

Kötekli Mahallesi'nde eğlence mekanı sahibi İ.İ.'nin 23 Ekim'de de Samet Demir ve arkadaşlarıyla kavga ettiği öğrenildi.