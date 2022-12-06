Petrol
80.1
-3.12%
Euro
19.5518
0.02%
Dolar
18.6347
-0.02%
Altın
1.061
0.26%
Borsa
5000
0.00%
Bitcoin
320.950
-0.75%
BTXN Coin
5.22
-3.51%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Muğla'da Yunan'ın ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

    Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 06.12.2022 - 19:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da Yunan'ın ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

    Ege Denizi'ni geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlere Yunan zulmü devam ediyor.

    Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen can salı ve lastik bot içinde iki ayrı düzensiz göçmen grubuna Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti.

    34 göçmen kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre Türk karasularına can salı ve lastik bot içinde geri itilerek açık denizde sürüklenen 34 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kurtarıldı.

    Düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

    Muğla da Yunan ın ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı #1

    Muğla da Yunan ın ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı #2


    Kastamonu'da futbol maçında rakibi ile çarpıştı: Elmacık kemiği kırıldı
    Futbol

    Kastamonu'da futbol maçında rakibi ile çarpıştı: Elmacık kemiği kırıldı

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Şehit Binbaşı'nın cenazesi Adana’ya getirildi
    Gündem

    Şehit Binbaşı'nın cenazesi Adana’ya getirildi

    Görüş Bildir