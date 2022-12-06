Muğla'da Yunan'ın ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ege Denizi'ni geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlere Yunan zulmü devam ediyor.

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen can salı ve lastik bot içinde iki ayrı düzensiz göçmen grubuna Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti.

34 göçmen kurtarıldı

İHA'nın haberine göre Türk karasularına can salı ve lastik bot içinde geri itilerek açık denizde sürüklenen 34 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kurtarıldı.

Düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



