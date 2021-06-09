Muğla’da Yunanistan’a kaçmaya çalışan 112 kaçak göçmen yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki operasyonla, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan 112 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Muğla’da yasa dışı yollar ile sınırı geçmeye çalışan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bir grup düzensiz göçmenin denizden Yunanistan’a kaçacağı bilgisinin alınması üzerine, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan bir minibüsün içerisinden 43 Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.Ç. ile eşi E.Ç. gözaltına alındı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

Devriye görevini icra eden jandarma ekipleri, Muğla-Fethiye karayolu Günlüklü mevkisinde bir kamyonet sürücüsünün hareketlerinden şüphelendi.

Kamyonet sürücüsü M.A.’nın sorgulanması üzerine, şahsın göçmen kaçakçılığı suçundan kaldığı cezaevinden izinli olarak çıktığı ve geri dönmediği belirlendi.

Şahıs gözaltına alındı.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDILAR

Ekiplerin kamyonetin park halinde olduğu ormanlık alanda yaptıkları arama çalışmasında 65 Afganistan, 2 Irak, 1 İran ve 1 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemleri için Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.