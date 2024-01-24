Haberler



3. Sayfa



Muğla'da zabıta, unutulan çantayı sahibine teslim etti

Muğla'da zabıta, unutulan çantayı sahibine teslim etti Marmaris Belediyesi’nde görevli zabıta memuru Mehmet Güven, sokakta sahipsiz bir çanta buldu. İçinde para, altın ve cep telefonları bulunan çanta, Antalya'dan tatil için Marmaris'e gelen sahibine teslim edildi.