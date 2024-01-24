Muğla'da zabıta, unutulan çantayı sahibine teslim etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde zabıta memuru Mehmet Güven, devriye gezdikleri sırada İçmeler Mahallesi Barış Caddesi üzerinde sahipsiz bir çanta buldu.
Bahçe duvarı üzerine bırakılan çantanın içinden para, altın, cep telefonları, kredi kartları ve kimlikler çıktı.
Çanta sahibi telefonunu aradı, zabıta merkezine çağrıldı
5 yüzük, 2 küpe, 1 kolyenin bulunduğu çantayla ilgili tutanak tutulduğu sırada çanta içindeki telefonu arayan çanta sahibi zabıta merkezine çağırılarak eşyaları teslim edildi.
"Arabaya binerken unutmuşum"
Çantasının bulunmasına çok sevinen Hatice Ertaş ve eşi Hasan Ertaş, Antalya’dan tatil için Marmaris’e geldiklerini belirterek "Arabaya binerken unutmuşum. Kısa sürede çantama kavuştum. Marmaris Belediyesi’nin duyarlı ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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