Muğla'da zabıtaya kızıp kendini yakan kömür satıcısı öldü

Boş arazide kömür satan şahıs, zabıta tarafından uyarıldı. Ertesi gün yeniden ekiplerden aynı uyarıyı alan şahıs, sinirlenince kendini benzinle yaktı. Tedavi altına alınan yaralı hayatını kaybetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kan donduran bir dehşet yaşandı.

Beldibi Mahallesi'ndeki boş arazide mangallık kömür satan Süleyman Ekici (63), zabıta ekiplerinden çuvalları kaldırması yönünde uyarı aldı.

KENDİSİNİ BENZİNLE YAKTI

Dün tekrar boş araziye gelen zabıta ekipleri, Ekici'yi bir kez daha uyardı. Ekici, zabıta ekipleriyle arasında çıkan tartışmanın ardından aracından aldığı ve içerisinde benzin olan bidonu üzerine dökerek, çakmakla ateşe verdi.

BATTANİYE VE SUYLA MÜDAHALE

Alevler içinde kalan Ekici, acı çekerek koşmaya başladı. Bu sırada bir kişi, yaralının üzerine su döküp, battaniye sararak alevleri söndürdü.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, Ekici'yi ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar oluşan Ekici, ilk tedavinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan ve 2 çocuğu olduğu belirtilen Ekici, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

"BELEDİYENİN GÖREVİ VATANDAŞA YARDIMCI OLMAK"

Olayın ardından 2 tanık ile zabıta ekiplerinin ifadesi alındı. Ekici ile zabıta ekipleri arasında geçen konuşmaların bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Ekici'nin zabıta ekiplerine "Belediyenin görevi vatandaşa yardımcı olmak, böyle olmaz." dediği belirtildi.

















