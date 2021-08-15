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Muğla'da zeytinlik alanda yangın çıktı

Muğla'da zeytinlik alanda yangın çıktı

Milas ilçesinde yangının çıktığı bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için, havadan ve karadan çalışma başlattı.