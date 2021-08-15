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    Muğla'da zeytinlik alanda yangın çıktı

    Milas ilçesinde yangının çıktığı bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için, havadan ve karadan çalışma başlattı.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 18:04
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    Muğla'da zeytinlik alanda yangın çıktı

    Muğla'nın Milas ilçesi Kargıcık Mahallesi yakınlarında bulunan bir zeytinlik alanda yangın çıktı.

    Yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

    YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI

    İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

    Muğla da zeytinlik alanda yangın çıktı #1

    Muğla da zeytinlik alanda yangın çıktı #2

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