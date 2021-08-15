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- Muğla'da zeytinlik alanda yangın çıktı
Muğla'da zeytinlik alanda yangın çıktı
Milas ilçesinde yangının çıktığı bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için, havadan ve karadan çalışma başlattı.
- İHA
- 15.08.2021 - 18:04
Muğla'nın Milas ilçesi Kargıcık Mahallesi yakınlarında bulunan bir zeytinlik alanda yangın çıktı.
Yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.